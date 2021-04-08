Показаны самые нелепые ошибки фотошопа на снимках знаменитостей в соцсетях

Фанаты подняли знаменитостей на смех за их нелепые ошибки при использовании фотошопа на снимках. Об этом сообщает The Sun.

Например, в сети появился кадр 50-летней британской телеведущей Аманды Холден, которая снялась в купальнике спиной к фотографу. Поклонники обратили внимание на искаженное изображение воды: «С каких это пор океанский горизонт стал настолько кривым? Кажется, кто-то перестарался с фотошопом».

Американская певица Бейонсе опубликовала фото, позируя на лестнице в нижнем белье. На снимке видно, что ступени позади исполнительницы неестественно изгибаются, и фанаты предположили, что звезда попыталась сделать свои ноги стройнее. «Хватит врать. Твои бедра шире, чем здесь. У тебя есть целлюлит. И это вполне нормально», — написал ей один из поклонников.

Помимо этого, пользователи заподозрили в фотошопе супермодель и предпринимательницу Кендалл Дженнер. На одном из размещенных в сети снимков девушка запечатлена в красном нижнем белье. Юзеры отметили, что на фото талия знаменитости сильно заужена, а ее пах похож на «промежность куклы Барби».

В марте фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке модели и подняли ее на смех. На размещенном в сети фото 25-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на территории дома. Ее сняли в белом кроп-топе, темно-синих расстегнутых джинсах с разрезами на коленях и бежевых сандалиях. Фанаты нашли ретушь на снимке модели и посмеялись над ней в комментариях.