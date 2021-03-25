Фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке модели и подняли ее на смех

Модель и бывшая участница британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри поделилась снимком в откровенном образе и озадачила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 25-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на территории дома. Ее засняли в белом кроп-топе, расстегнутых темно-синих джинсах с разрезами в области колен и бежевых сандалиях. При этом на первом кадре Ферри подтягивает джинсы руками. Публикация набрала почти 80 тысяч лайков.

Фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке модели и и подняли ее на смех. «Ох уж этот фотошоп на пальце возле талии», «Единственная настоящая вещь на кадре — это джинсы», «Профессиональная ретушь», «Большой палец отфотошоплен», — высказывались они.

В ноябре 2020 года случайно удлинившийся палец выдал фотошоп на талии украинской модели. Блогерша Алена Омович поделилась снимком, на котором она позирует в черном костюме, состоящем из кроп-топа и коротких шорт. Подписчики знаменитости обратили внимание на ее длинный и чересчур изогнутый палец.