Внешность модели без фотошопа вселила женщинам уверенность в себе

Немецкий бьюти-фотограф Наташа Линдеманн (Natascha Lindemann) показала снимок модели до и после ретуши и вселила женщинам уверенность в себе. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На своей странице в соцсети фотохудожница регулярно делится бекстейджами со съемок для таких косметических брендов, как Sephora, MAC, Kylie Skin и других. На кадрах размещенного видео запечатлена темнокожая модель с короткой стрижкой и ярким макияжем на лице. Сперва Линдеманн показала уже готовый, отретушированный кадр, на котором лицо девушки выглядит гладким и сияющим. Затем она продемонстрировала оригинал снимка, где видны все неровности и недостатки кожи. Кроме того, выяснилось, что фотограф подкорректировала форму лица манекенщицы.

Публикация стала вирусной и набрала больше восьми миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков. Пользователи сети принялись рассуждать на тему фотошопа и естественной внешности в комментариях. «Мне кажется, что если бы не было нигде фотошопа, в этом мире почти не осталось бы закомплексованных людей», «Иду в модели, все равно замажут пол-лица», «Эти видео дают мне понять, что с моей кожей в принципе все ок», «Все мы не идеальны!», «Спасибо, полегчало», — высказывались они.

Ранее российская фотомодель Анастасия Решетова оправдалась за разное лицо на фото и видео. Зрители раскритиковали внешний вид манекенщицы на отрывке из передачи «Ты — топ-модель». Знаменитость объяснила подписчикам, что выглядит в ролике хуже, чем на фотографиях, из-за плохого самочувствия во время съемок первых эпизодов шоу.