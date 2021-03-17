Анастасия Решетова оправдалась за разное лицо на фото и видео

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова оправдалась перед фанатами за разную внешность на снимках и видео. Соответствующие слова появились в сторис на ее странице в Instagram.

Зрители раскритиковали внешний вид манекенщицы на отрывке из передачи «Ты — топ-модель», ведущей которой она стала. Решетова снялась в белом мини-платье с макияжем в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).

Фото опубликовано @reshetova.fan1

25-летняя знаменитость объяснила подписчикам, что выглядит в ролике хуже, чем на фотографиях, из-за плохого самочувствия во время съемок первых эпизодов шоу. «Кстати, в телевизоре многие выглядят иначе. В телевизоре я могу отличаться от себя в жизни, но разве это важно?» — подчеркнула Решетова и добавила, что часто публикует в Instagram ролики без ретуши и мейкапа.

Ранее в марте отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети. Так, некоторые фанаты раскритиковали звезду за разное лицо, а другие пользователи встали на защиту модели и заявили, что ее внешний вид испортил неудачный макияж.