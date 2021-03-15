Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова подверглась критике в сети из-за разной внешности на фото и видео. Соответствующие комментарии появились на ее фан-странице в Instagram.

Автор аккаунта reshetova.fan1 опубликовал отрывок из передачи «Ты — топ-модель», ведущей которой стала манекенщица. На размещенных кадрах Решетова рассказала о целях создания шоу. Она снялась в белом мини-платье и черных лодочках. Знаменитости нанесли на глаза макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).

Фото опубликовано @reshetova.fan1

Публикация вызвала споры среди поклонников 25-летней знаменитости. Некоторые фанаты считают, что ее лицо в ролике кардинально отличается от того, как оно выглядит на снимках на ее странице в Instagram. «Не такая, как у себя на странице», «Вообще не похожа, в инстаграме своем одно лицо, здесь другое», «В инсте она совсем по-другому выглядит, как она на самом деле выглядит», «На Волана де Морта похожа», — высказывались они.

Другие пользователи, в свою очередь, защитили манекенщицу и заявили, что ее внешний вид испортил неудачный мейкап. «Как можно было такой красивой Насте нанести такой макияж», «Да хватит уже Решетову оскорблять! Она клевая девушка с кучей денег», «Плохой мейк», «Вы лучше за своими кривыми лицами и фигурой последите», — комментировали юзеры.

В марте сходство 14-летней Тони, дочери российского режиссера Павла Худякова, с Анастасией Решетовой удивило фанатов. На кадре спортсменка запечатлена в черном кроп-топе и темно-серых джинсах с принтом в виде крестов. Ее волосы собраны в высокий пучок. Образ дочери режиссера дополнили несколько браслетов и подвеска.