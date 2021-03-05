Сходство 14-летней дочери российского режиссера с Решетовой удивило фанатов

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня поделилась фотографией в новом образе и удивила подписчиков сходством с российской фотомоделью и бывшей девушкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Соответствующие кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 14-летняя спортсменка запечатлена у фонтана на фоне пальм в черном кроп-топе и темно-серых джинсах с принтом в виде крестов. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на лицо нанесен макияж с акцентом на глаза. Образ Худяковой дополнили несколько браслетов и подвеска. Публикация набрала более 32 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид девушки, при этом некоторые сравнили ее с российской фотомоделью. «Уже совсем взрослая», «Красивая очень. На этом фото сильно похожа на Анастасию Решетову», «Роскошная! Очень необычный образ, но идет невероятно», «На Решетову тут похожа. Мне кажется, года три, и Тиман начнет к тебе подкатывать», «Настя Решетова», — писали они.

В январе Тоня Худякова показала пляжное фото в купальнике и удивила фанатов. Дочь режиссера-клипмейкера снялась с распущенными волосами в красном бикини на фоне моря. На шее у девушки небольшая подвеска.