14-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня показала пляжное фото, сделанное во время каникул, и удивила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

14-летняя спортсменка снялась с распущенными волосами в красном бикини на фоне моря. Ее образ дополнила небольшая подвеска. Публикация набрала почти 40 тысяч лайков.

Подписчики дочери режиссера оценили внешний вид девушки и отметили, что она выглядит старше своего возраста. «Вам точно 14?», «Слишком красивая», «Не верится, что на фото 14 летний ребенок, а не взрослая девушка», «Сколько же сердец вы разобьете! Красавица и умница!», «Не узнать, красотка выросла», — писали они в комментариях.

В декабре Тоня Худякова также поделилась пляжными снимками. Ее засняли в ярко-синем купальном костюме на фоне моря. Ее образ дополнили плетеное колье и браслеты. Согласно отметке геолокации, она находилась на пляжном курорте Аманьяра, расположенном на берегу карибского острова Провиденсиалес.