14-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини на каникулах

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня показала фото, на котором она запечатлена в бикини во время каникул. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

14-летняя девушка снялась в ярко-синем купальном костюме на фоне моря. Ее образ дополнили плетеное колье и браслеты. Согласно отметке геолокации, она находится на пляжном курорте Аманьяра, расположенном на берегу карибского острова Провиденсиалес. «Когда каникулы наступают в обеих школах одновременно — это особенное счастье», — подписала она пост, набравший 34,5 тысячи лайков.

Подписчики дочери режиссера оценили фотографию и написали ей комплименты в комментариях. «Тоня! Какая ты красивая! Глаз не оторвать», «Вот это фигура!», «Тоня, шикарно выглядишь», «Боже! Какая красавица и умница! Браво, Антонина!», «Тоня, тебе не только в танцевальных конкурсах участвовать надо. Но и в конкурсах красоты. Не только чемпионкой мира будешь, но и Мисс Мира», — писали они.

В ноябре Тоня Худякова снялась в мини-платье в роскошном отеле. 14-летняя девушка в серебристом наряде и босоножках на высоких каблуках сидела на диване. Еще один снимок в этом образе знаменитость разместила в сторис, сфотографировав себя в зеркало.