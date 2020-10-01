14-летняя дочь российского режиссера снялась в день рождения на роскошной яхте

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на борту роскошной яхты и удивила подписчиков. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 14-летняя девочка запечатлена со спины. Она одета в длинное синее платье и позирует, стоя на носовой части судна и вскинув руки вверх. Фото было сделано во время празднования ее дня рождения.

«Когда день рождения в полнейшей самоизоляции. Это была невероятная неделя. Выкладывать остальное пока не разрешают, все что пройдет цензуру, выложу в следующем посте. Всем еще раз большое спасибо за теплые слова», — подписала она пост, который набрал почти 25 тысяч лайков.

Пользователи соцсети принялись выражать свое восхищение по поводу фотографии в комментариях. «Красота!», «Сложно тебя будет мужчинам удивлять», «Какой вид красивый», «Шикарно. И вид, и яхта, и ты», «Самый красивый инстаграм», «Какое платье!» — писали они.

В августе Тоня Худякова снялась в модном бикини. Она попозировала боком к фотографу в купальнике ярко-розового цвета, который оформлен прозрачными силиконовыми бретелями. Описанная модель стала модной среди звезд летом 2020 года.