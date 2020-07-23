16-летняя внучка Кобзона попозировала в бикини на яхте

Внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона поделилась фотографиями в купальнике на роскошной яхте. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных в сети кадров 16-летняя Арнелла-Мари Рапопорт позирует на борту в белом купальнике и черных шортах. На другом снимке ее запечатлели у штурвала яхты в том же бикини и парео синего цвета, повязанного на талии.

Ayay captain 🤙🏽 Фото опубликовано @arnella.rapoport

Матерью девушки является Наталья Кобзон — младшая дочь исполнителя. Будучи студенткой МГИМО, Наталья Иосифовна вышла замуж за переехавшего в Австралию Юрия Рапопорта. У пары родились три дочери. Известно, что на данный момент семья проживает в Испании, недалеко от Марбельи.

В июне внучка голливудской актрисы Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. Оказалось, что дочь принцессы Стефани предпочитает одежду люксовых брендов, а также любит путешествовать, проводить время у собственного бассейна и отдыхать в дорогих отелях.