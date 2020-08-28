13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на пляже в Майями в бикини с прозрачными деталями, которые стали трендом лета 2020 года. Соответствующий кадр появился в сторис в ее Instagram-аккаунте.
13-летняя девочка попозировала боком к фотографу в купальнике ярко-розового цвета, который оформлен прозрачными силиконовыми бретелями. Описанная модель бикини стала модной среди звезд нынешнем летом. Так, например, в таком купальнике запечатлели манекенщицу Тэмми Хемброу и телезвезду Хлои Ферри.
Тоня Худякова живет с семьей в Нью-Йорке. Она занимается бальными танцами с семи лет и не так давно вместе с партнером Марселем вошла в состав американской сборной. В декабре 2019 года они завоевали золото на Чемпионате мира.
Отец девушки Павел Худяков известен тем, что снимал клипы для таких исполнителей, как Тимати, Дима Билан, Николай Басков, Жанна Фриске, Сергей Лазарев и многих других. Кроме того, режиссер сотрудничал с популярными американскими рэперами, среди которых были Busta Rhymes и Snoop Dogg.
В мае упомянутое бикини с прозрачными частями, ставшее популярным среди знаменитостей, раскритиковали в сети за вульгарность. Подобные комплекты начали продаваться на сайтах Fashion Nova, PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly. Однако покупатели высмеяли новую модель бикини за ее непрактичность.