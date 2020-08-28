13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на пляже в Майями в бикини с прозрачными деталями, которые стали трендом лета 2020 года. Соответствующий кадр появился в сторис в ее Instagram-аккаунте.

13-летняя девочка попозировала боком к фотографу в купальнике ярко-розового цвета, который оформлен прозрачными силиконовыми бретелями. Описанная модель бикини стала модной среди звезд нынешнем летом. Так, например, в таком купальнике запечатлели манекенщицу Тэмми Хемброу и телезвезду Хлои Ферри.

Тоня Худякова живет с семьей в Нью-Йорке. Она занимается бальными танцами с семи лет и не так давно вместе с партнером Марселем вошла в состав американской сборной. В декабре 2019 года они завоевали золото на Чемпионате мира.

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Отец девушки Павел Худяков известен тем, что снимал клипы для таких исполнителей, как Тимати, Дима Билан, Николай Басков, Жанна Фриске, Сергей Лазарев и многих других. Кроме того, режиссер сотрудничал с популярными американскими рэперами, среди которых были Busta Rhymes и Snoop Dogg.

В мае упомянутое бикини с прозрачными частями, ставшее популярным среди знаменитостей, раскритиковали в сети за вульгарность. Подобные комплекты начали продаваться на сайтах Fashion Nova, PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly. Однако покупатели высмеяли новую модель бикини за ее непрактичность.