14-летняя дочь российского режиссера снялась в мини-платье в роскошном отеле

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня опубликовала фото, на котором она запечатлена в мини-платье в роскошном отеле. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

14-летняя девушка снялась в серебристом наряде и босоножках на высоких каблуках, сидя на диване. Согласно отметке геолокации, она находится в гостинице The St. Regis Bal Harbour Resort в Майами, Флорида. Еще один снимок в этом образе Худякова разместила в сторис, сфотографировав себя в зеркало.

Подписчики дочери режиссера оценили фотографию и написали ей комплименты в комментариях. «Очень красивая!», «Нежная, добрая», «Прекрасная! 10 из 10», «Горячая», «Будь счастлива!», — желали ей русскоязычные и англоязычные пользователи соцсети.

В октябре Тоня Худякова снялась на борту роскошной яхты во время празднования своего дня рождения. На снимке она была одета в длинное синее платье и позировала спиной к фотографу на носовой части судна. «Шикарно. И вид, и яхта, и ты», «Самый красивый инстаграм», «Какое платье!» — писали ей фанаты.