Внешний вид похудевшей дочери Оззи Осборна в облегающем наряде озадачил фанатов

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн вышла в свет в облегающем наряде и вызвала споры в сети по поводу своего внешнего вида. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость сфотографировали на мероприятии по случаю празднования 36-летия в черном платье длины миди с глубоким декольте и туфлях на каблуках того же цвета. Ее образ дополнили защитная маска, небольшая подвеска и кольца.

Поклонники принялись делать комплименты похудевшей актрисе. «Она выглядит потрясающе!», «Держу пари, сейчас она чувствует себя намного здоровее и подвижнее! Невероятно!», «Очень красиво! Она молодец», — восхищались они.

Однако другие пользователи сети раскритиковали внешность Осборн. «Она смогла позволить себе операцию, поэтому поздравлять ее не с чем», «Выглядит безвкусно и бездарно», «Она слишком ленива, чтобы сидеть на диете, поэтому пошла и оперировала свой желудок», — писали недоброжелатели.

Ранее в октябре был составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд 2000-х. Среди них оказалась Келли Осборн, которая отказалась от наркотиков и алкоголя и похудела примерно на 30 килограммов благодаря физической нагрузке. Кроме того, она призналась, что сделала рукавную резекцию желудка.