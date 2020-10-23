Внешний вид похудевшей Адель в обтягивающем наряде вызвал споры в сети

Британская певица Адель вышла на публику в обтягивающем наряде и вызвала споры в соцсетях. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.
Похудевшая исполнительница появилась в эфире телешоу Saturday Night Live в бархатной рубашке по фигуре бренда Acne Studios стоимостью 410 фунтов стерлингов (почти 41 тысяча рублей). На ней также была защитная маска черного цвета.
Некоторые пользователи сети принялись критиковать внешний вид Адель и заподозрили ее в том, что она прибегла к хирургическим вмешательствам. «Она не только сбросила килограммы, но и пытается выглядеть как совсем другой человек», «Я подозреваю, что она сделала обходной желудочный анастомоз», «Будучи полной, она выглядела куда лучше», «Она теперь ужасна», — писали они.
Однако другие юзеры выступили в защиту знаменитости. «Она чертовски хорошо выглядит!», «Молодец, Адель. Не обращай внимания на ненавистников. Они сидят на диванах и поедают булочки с сосисками и чипсы», «Адель выглядит нереально!» — высказались поклонники.
В августе Адель удивила поклонников своей стройностью. Знаменитость поделилась кадром, на котором она запечатлена в облегающей кофте кофейного цвета и черных лосинах. Отмечается, что певица повторила образ певицы Бейонсе из клипа Already, в котором та снялась в костюме из такой же ткани.