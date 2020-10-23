Внешний вид похудевшей Адель в обтягивающем наряде вызвал споры в сети

Британская певица Адель вышла на публику в обтягивающем наряде и вызвала споры в соцсетях. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

Похудевшая исполнительница появилась в эфире телешоу Saturday Night Live в бархатной рубашке по фигуре бренда Acne Studios стоимостью 410 фунтов стерлингов (почти 41 тысяча рублей). На ней также была защитная маска черного цвета.

Фото опубликовано @adele__iran

Некоторые пользователи сети принялись критиковать внешний вид Адель и заподозрили ее в том, что она прибегла к хирургическим вмешательствам. «Она не только сбросила килограммы, но и пытается выглядеть как совсем другой человек», «Я подозреваю, что она сделала обходной желудочный анастомоз», «Будучи полной, она выглядела куда лучше», «Она теперь ужасна», — писали они.

Однако другие юзеры выступили в защиту знаменитости. «Она чертовски хорошо выглядит!», «Молодец, Адель. Не обращай внимания на ненавистников. Они сидят на диванах и поедают булочки с сосисками и чипсы», «Адель выглядит нереально!» — высказались поклонники.

В августе Адель удивила поклонников своей стройностью. Знаменитость поделилась кадром, на котором она запечатлена в облегающей кофте кофейного цвета и черных лосинах. Отмечается, что певица повторила образ певицы Бейонсе из клипа Already, в котором та снялась в костюме из такой же ткани.