Женщина сделала макияж во время родов и прославилась

Женщина нанесла яркий макияж в больнице и прославилась в соцсетях. На ролик, размещенный в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

Пользовательница @merkmenace опубликовала видео, в котором показала, как она делает мейкап во время родов, лежа на больничной койке в халате под леопардовым одеялом. «Тем временем раскрытие уже 10 сантиметров», — отметила блогерша в описании к посту.

На кадрах пациентка наносит на глаза макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру») с помощью палетки теней бренда Huda Beauty. Кроме того, она нарисовала стрелку подводкой, а также приклеила накладные ресницы.

Публикация merkmenace стала вирусной и набрала почти миллион просмотров. Комментаторы восхитились макияжем женщины и ее поведением во время родов. «Она выглядит потрясающе! Надеюсь, что во время моих родов у меня тоже будет столько энергии», «Она точно готова рожать, посмотрите на этот яркий мейкап!», «Она не выбирала гламурную жизнь, это гламурная жизнь выбрала ее», «Восхищаюсь такими женщинами», — писали юзеры.

В январе женщина сделала депиляцию перед родами и рассказала о страшных последствиях. Беременная женщина по имени Клэр (Clare) объяснила подписчикам, что решила избавиться от волос на гениталиях перед родами и нанесла средство на кожу. По ее словам, через две минуты лга почувствовала сильное жжение и попыталась убрать крем с тела, однако все равно получила ожог.