Ценности
 
Последние новости
Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету
Раскрыта опасность бесплатных SIM-карт
Ученый оценил опасность обнаруженного в России нового штамма COVID-19
Вирусолог оценил угрозу третьей волны COVID-19 для России
В ООН назвали препятствие для прекращения огня во всем мире
Лукашенко раскрыл отношение к прозвищу «батька»
Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры
Цена биткоина рухнула
Дуров увидел в Apple опасность и призвал перейти на Android
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина сделала депиляцию перед родами и рассказала о страшных последствиях

Перейти в «Мою Ленту»
TikTok-аккаунт @clrelou14

Блогерша воспользовалась кремом для депиляции перед родами и рассказала о страшных последствиях процедуры. На ролик, размещенный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Беременная женщина по имени Клэр (Clare) опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, что решила избавиться от волос на гениталиях перед родами. «Я хотела выглядеть лучше в больнице», — пояснила она.

По словам героини материала, она нанесла средство на кожу и через две минуты почувствовала сильное жжение. Блогерша попыталась убрать крем с тела, однако все равно получила ожог.

На протяжении часа у Клэр не прекращалось жжение кожи, и она решила обратиться за медицинской помощью. «Моя кожа вздулась и начала кровоточить, мое состояние не улучшалось, хоть я и сидела в ванной целый час», — пожаловалась женщина.

Пострадавшей порекомендовали немедленно ехать в больницу, поскольку ей диагностировали химический ожог. Врачи госпитализировали Клэр и установили ей катетер в месте волдыря, чтобы уменьшить воспаление.

«Я попыталась сходить в туалет в больнице и закричала от боли, мне показалось, что меня изрезали бритвой», — высказалась пациентка и добавила, что ей удалось полностью восстановиться.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под видео. Кроме того, многие юзеры рассказали, что также сталкивались с такой проблемой.

Ранее в октябре девушка сходила в салон красоты и покрылась волдырями. 17-летняя Милли Бакнолл показала в ролике, как ее организм отреагировал на косметические средства, которые использовал мастер во время процедуры. На размещенных кадрах видно, что ее лицо распухло, а кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Embarrassed mum reveals horror of having to go to A&E at 38 weeks pregnant after hair removal cream burnt bits
Студентка покрасила волосы и проснулась с головой в форме футбольного мяча
Девушка сходила в салон красоты, покрылась волдырями и не смогла открыть глаз
Ценности
Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
12:1725 декабря 2020

Опубликованы новогодние детские фото сестер Кардашьян

11:0825 декабря 2020

Покупатели обругали бренд из США за вещи с рисунком афганского военного ковра

09:3225 декабря 2020

Девушка провела неделю с ногтями как у Кайли Дженнер и поделилась ужасом

Ценности00:04 4 ноября 2020
Эльза Хоск

«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»

Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
08:4225 декабря 2020

Растолстевшая девушка залезла в штанину двумя ногами и рассмешила подписчиков

04:5625 декабря 2020

Фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке семьи Кардашьян и развеселились

02:2725 декабря 2020

Звезды массово снялись в откровенных нарядах Санта-Клауса и запустили тренд

Ценности00:0124 октября 2020

«Выпить королева тоже может»

Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
23:1324 декабря 2020

Модель популярного бренда снялась без белья в прозрачном боди

22:0224 декабря 2020

Панамы стали модным зимним трендом

20:4524 декабря 2020

Мужчина потратил миллионы рублей на пластику ради ушей эльфа

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение
Госпожа поневоле
Мелания Трамп мечтает вернуться к прежней жизни. Почему ей не понравилась роль первой леди США?
Начались поиски пропавшего c радаров пассажирского самолета
Шпионка, террористка и просто красавица
Как молодая девушка помогла Южной Корее в борьбе с Северной и почему ей простили 115 смертей
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет пропал с радаров
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Создатель Natura Siberica незадолго до смерти рассказал о своем наследстве
Биток жив
Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать?
Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»
Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
«Да не может такого быть!»
Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
Все материалы
Американцы стали жечь больше топлива из-за внедорожников и пикапов
Детройт-2001: первым концептам XXI века исполнилось 20 лет
С какими идеями и ожиданиями автомобильные компании входили в новое тысячелетие?
Стало известно, на чём раньше ездили покупатели Chevrolet Corvette
Как автопроизводители хвалят друг друга
В честь окончания непростого года конкурентам предложили ненадолго зарыть топор войны
Chrysler может исчезнуть после объединения концернов
Главные кроссоверы и внедорожники 2020 года
Какими новинками нам запомнился год отмененных автосалонов
Новый кроссовер Alfa Romeo дебютирует осенью
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы