Женщина сделала депиляцию перед родами и рассказала о страшных последствиях

Блогерша воспользовалась кремом для депиляции перед родами и рассказала о страшных последствиях процедуры. На ролик, размещенный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Беременная женщина по имени Клэр (Clare) опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, что решила избавиться от волос на гениталиях перед родами. «Я хотела выглядеть лучше в больнице», — пояснила она.

По словам героини материала, она нанесла средство на кожу и через две минуты почувствовала сильное жжение. Блогерша попыталась убрать крем с тела, однако все равно получила ожог.

На протяжении часа у Клэр не прекращалось жжение кожи, и она решила обратиться за медицинской помощью. «Моя кожа вздулась и начала кровоточить, мое состояние не улучшалось, хоть я и сидела в ванной целый час», — пожаловалась женщина.

Пострадавшей порекомендовали немедленно ехать в больницу, поскольку ей диагностировали химический ожог. Врачи госпитализировали Клэр и установили ей катетер в месте волдыря, чтобы уменьшить воспаление.

«Я попыталась сходить в туалет в больнице и закричала от боли, мне показалось, что меня изрезали бритвой», — высказалась пациентка и добавила, что ей удалось полностью восстановиться.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под видео. Кроме того, многие юзеры рассказали, что также сталкивались с такой проблемой.

Ранее в октябре девушка сходила в салон красоты и покрылась волдырями. 17-летняя Милли Бакнолл показала в ролике, как ее организм отреагировал на косметические средства, которые использовал мастер во время процедуры. На размещенных кадрах видно, что ее лицо распухло, а кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.