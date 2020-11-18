Студентка покрасила волосы и проснулась с головой в форме футбольного мяча

Жительница Болгарии покрасила волосы и на следующий день проснулась с распухшей от аллергии головой. Об этом сообщает Mirror.

20-летняя студентка Валентина Николова из Софии захотела стать брюнеткой и отправилась в салон красоты. В течение суток после процедуры ее мучал сильный зуд, однако парикмахер успокоил ее, что такая реакция является нормой.

Проснувшись на следующее утро, девушка обнаружила, что с трудом может открыть глаза, поскольку ее голова приобрела размер и форму футбольного мяча. «Представьте, что вы обгорели на солнце, и каждое ваше движение доставляет невыносимую боль. Я чувствовала себя в разы хуже», — описала ощущения Николова.

В тот же день девушка поехала в клинику, где ей сделали укол и прописали антигистаминные препараты. В результате на четвертый день опухоль начала спадать, однако процесс регенерации тканей сопровождался отслаиванием кожи головы.

Окончательно восстановившись, Николова поделилась своей историей с журналистами и призвала читателей проходить аппликационный кожный тест на аллергию перед окрашиванием волос. «Если с вами случится что-то подобное, не паникуйте: это временно, в итоге все будет хорошо», — заключила она.

В октябре жительница Великобритании рассказала, как после домашнего окрашивания ее голова полностью покрылась болезненными волдырями. Несмотря на то, что тест не выявил у девушки аллергию, через некоторое время после нанесения краски часть корней ее волос была сожжена.