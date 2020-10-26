Девушка покрасилась в домашних условиях, сожгла волосы и показала результат

Жительница Великобритании рассказала, как после домашнего окрашивания ее голова полностью покрылась болезненными волдырями. Соответствующая история появилась на The Sun.

Перед нанесением краски 23-летняя Вики Честер (Vicky Chester) воспользовалась аппликационным кожным тестом, который не выявил у нее какой-либо аллергии на компоненты из состава. По ее словам, во время процедуры она следовала инструкции «до последней буквы».

Через некоторое время после нанесения краски девушка обнаружила, что часть корней ее волос была сожжена. «Прошло уже два дня, моя голова пульсирует и очень болит. Она покрыта волдырями. Еще у меня сожжены корни, и в некоторых местах образовались проплешины», — поделилась Честер.

Героиня материала также добавила, что ее волосы были в отличном состоянии до окрашивания, и что она красилась сама в течение многих лет. «Я использовала гораздо более жесткие средства для волос, и ничего подобного со мной не случалось. Я в ужасе и больше никогда не буду использовать эту краску», — сказала она.

Англичанка связалась с производителем средства, но пока не получила никакого ответа.

В декабре 2019 года сообщалось о жительнице Австралии, которая получила химический ожог третьей степени после использования дешевой краски для волос. Девушка разместила фотографии с обожженной кожей в Facebook и заявила, что это была самая большая ошибка в ее жизни.