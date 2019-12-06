Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог

Девушка получила химический ожог третьей степени после использования дешевой краски для волос. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Эннализа Фокс (Annaliese Fox) из Австралии сожгла кожу на голове, осветлив свои темные волосы в домашних условиях. Краска, которую использовала британка, стоила шесть фунтов стерлингов (503 рубля).

В тот вечер Фокс попала в больницу, где ей диагностировали ожог первой степени. Однако после того как врачи отправили фотографии повреждения в отделение тяжелой ожоговой помощи, выяснилось, что девушка получила «мощный ожог третьей степени». Пострадавшая пожаловалась, что ей, вероятно, придется перенести операцию по пересадке кожи на затылке.

После случившегося Фокс разместила фотографии с обожженной кожей в Facebook и заявила, что это была самая большая ошибка в ее жизни. «Я завернула свои обесцвеченные волосы в термопленку и пошла в супермаркет еще за одной коробкой краски, потому что думала, что мне может не хватить. Голова начала гореть, и я поспешила домой, чтобы смыть краску в душе», — рассказала она в соцсети.

Фокс предупреждает других женщин быть осторожнее и не экономить при выборе краски. «Я знаю, что многие люди окрашивают волосы дома и могут повторить мою ошибку. Я также понимаю, что это было глупым решением», — предостерегает она.

В ноябре 26-летняя Эден Джиллиам (Eden Gilliam) из Теннесси тоже решила перекраситься в блондинку. В результате неудачного окрашивания, которое американка провела в домашних условиях, она потеряла часть волос. Женщина посоветовала не экономить на своем преображении и обращаться в салоны красоты.

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