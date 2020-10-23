Девушка сходила в салон красоты, покрылась волдырями и не смогла открыть глаз

Жительница Великобритании показала в соцсетях ужасные последствия посещения салона красоты, где ей сделали ламинирование бровей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

17-летняя Милли Бакнолл (Millie Bucknall) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как ее организм отреагировал на косметические средства, используемые во время процедуры. На размещенных кадрах видно, что ее лицо распухло, а кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.

Кроме того, по словам пострадавшей, ее оба глаза отекли настолько, что она не могла открыть один из них. «Это продолжается уже восемь дней с момента процедуры», — подписала пост девушка.

Бакнолл добавила, что делится своей историей, чтобы помочь другим людям избежать ее ошибки. Она посоветовала подписчикам перед любой косметической процедурой проводить специальный тест на коже, который определяет наличие аллергии на какой-либо препарат.

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Пользователи поблагодарили блогершу за предупреждение, выразили свое сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления. «Спасибо тебе за то, что поделилась с нами, теперь больше людей будут знать о важности теста на аллергены», «Со мной тоже такое было, это ужасно, у меня были химические ожоги на глазах, а потом случился припадок. Надеюсь, сейчас вы в порядке», «В начале брови выглядели отлично. То, что случилось, — позор для мастера. Не переживай, ты скоро поправишься», — комментировали они.



В июле жительница американского штата Оклахома рассказала, как после двухчасового пребывания под солнцем у нее на месяц опухли лицо и глаза. Вернувшись с прогулки она почувствовала сильную боль и слабость, а на следующий день ее лицо и глаза распухли, на лбу появилась язва почти в пять сантиметров. Ей пришлось обратиться к врачу, который диагностировал у нее тяжелый солнечный ожог и прописал антибиотики.