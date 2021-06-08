Роскошная жизнь Рудковской возмутила иностранцев

Российский продюсер Яна Рудковская похвасталась дорогими автомобилями и возмутила иностранцев своей тягой к роскоши. На ролик, появившийся в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

46-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором показала четыре разноцветных машины немецкого производителя Porsche: Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche Panamera GTS и Porsche Cayenne. На размещенных кадрах Рудковская очищает автомобили щеткой. Ее запечатлели в шелковой пижаме модного дома Louis Vuitton и солнечных очках.

«Поможем выбрать мне машину для завтрашней премии @muztv из нашего авто-парка? Голосуем!» — подписала пост звезда, который набрал миллион просмотров. Читатели британского издания пристыдили Рудковскую в комментариях под материалом. «Столько денег, а вкуса — ноль», «Самодовольная идиотка», «По-настоящему богатые люди никогда не снимут такие видео», «Позорище», — высказывались они.

В октябре 2020 года Яна Рудковская показала дорогостоящую детскую коляску и подверглась критике в соцсетях. На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске от люксовой марки Dior.