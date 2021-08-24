Рудковская вышла в свет в мини-платье с декольте и вызвала критику в сети

Российский продюсер Яна Рудковская вышла в свет в ярком откровенном образе и вызвала критику среди поклонников в соцсетях. Кадры с нарядом, в котором знаменитость появилась на красной ковровой дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, выложены на ее странице в Instagram.

В четвертый день фестиваля 46-летняя Рудковская позировала для фотографов в ярко-розовом мини-платье с глубоким декольте, оборками на рукавах и длинным шлейфом из коллекции российского бренда Yanina Couture. Свой наряд она дополнила малиновыми босоножками на шпильке и микро-сумкой.

Пользователи сети не оценили модный выбор продюсера и высказали свое мнение в комментариях под ее постом. «Все платья на один манер: хвост и пышные рукава. Неоригинально, хоть и дорого-богато... На мой взгляд, далеко не по возрасту такие наряды», «Угомоните эту даму! Платья на один манер! Сама как манекен! На лице как будто маска!», «Что за дизайнер вас одевает, я бы его уже уволила», «Платье смотрится очень дешево, в принципе, как всегда», — критиковали они.

Сама Рудковская пока никак не отреагировала на сообщения подписчиков.

Ранее в августе Яна Рудковская показала необычную сумку из новой коллекции французского модного дома Louis Vuitton за сотни тысяч рублей. На размещенных в соцсетях кадрах продюсер держит в руках новую сумку с монограммой бренда, форма которой имитирует стакан. Стоимость описанного изделия на сайте люксового бренда составляет 147 тысяч рублей.