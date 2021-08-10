Сын Рудковской станцевал под дождем ради рекламы люксового бутика

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный в соцсетях как Гном Гномыч, станцевал под дождем ради рекламы люксового бутика одежды и обуви Kenguru. Пост появился в его Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах мальчик выполняет танцевальные движения на крыше дома, расположенного напротив Красной площади. Плющенко засняли под песню исполнителя Slava Marlow «Ты горишь как огонь» в классическом костюме модного дома Gucci, состоящего из пиджака с монограммой марки и однотонных брюк. На нем также рубашка и кеды в тон наряда.

Подписчики не оценили описанный ролик, набравший 24 тысячи лайков. «Яна, хватит хайповать на детях!», «Малыш мало улыбается и вечно серьезен», «Бедный Гном Гномыч», «Яна опять заставила сына», «Зачем же так ребенка пиарить и выставлять вечно напоказ во всяких шмотках брендовых?», «Ужасно, бедный мальчик», — высказывались они.

Ранее в августе 2020 года Александр Плющенко снялся в нарядах люксовых брендов и удивил подписчиков. На ролике он демонстрирует вещи различных модных домов, в частности, Gucci, Louis Vuitton и Fendi. Некоторые фанаты удивились чересчур дорогому наряду Гном Гномыча в комментариях.