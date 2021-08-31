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Моргенштерн собрался в президенты России

Рэпер Моргенштерн пообещал, что через 10-15 лет он станет президентом России
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Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн собрался стать президентом России через 10-15 лет. Об этом сообщает «Гордон».

В своем последнем интервью хип-хоп-артист признался, что безумно любит родную страну. Он отметил, что был во многих других странах, а его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать. По мнению музыканта, с Россией может сравниться разве что Украина.

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«Но если вдруг, *****, что-то начнется, говнецо какое-то польется, я сначала попробую это говнецо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Ну, *****, камон, чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштерн.

При этом он назвал нынешнего российского лидера Владимира Путина «отличным мужиком». Позднее рэпер заявил, что он уже стал президентом страны, и рассказал, что бы он сделал, если реально занял этот пост. «Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ — 90 процентов — ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь!» — пообещал музыкант.

Ранее Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. На втором месте расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин.

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