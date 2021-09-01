Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

Билеты на свадьбу российского рэпера Моргенштерна продавались по 50 тысяч рублей. Такую стоимость в беседе с NEWS.ru назвал блогер и друг брата исполнителя Илья Саглиани.

«Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах», — сказал блогер. При этом он усомнился в том, что вопросами продажи билетов занимался сам Моргенштерн, поскольку такая сумма «для человека с его доходами — копейки». Саглиани предположил, что кто-то из организаторов торжества «решил сделать "свой маленький бизнес"». Он также отметил, что рэпер на свою свадьбу «понаприглашал всю светскую тусовку» и на мероприятии никто бы не стал разбираться, кто именно из гостей действительно друг новобрачных, а кто просто купил билет на праздник.

Кроме того, Саглиани допустил, что Моргенштерн мог сам устроить вброс о продаже билетов на собственную свадьбу: «Любопытные прибегут на набережную, а гостям в последний момент пришлет СМС, что свадьбу переносят в другое место». Он пояснил, что рэпер — «профессор хайпа, он продумывает каждый шаг и очень грамотно ведет пиар-стратегию».

Свадьба Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа.

До этого журналисты раскрыли подробности торжества. Очевидцы засняли теплоход «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко, которую организаторы подготавливают к будущему торжеству. На размещенных кадрах видно, что на борту установлены баннер с ангелом и аббревиатурой «АД», обозначающей инициалы пары, а также несколько декораций: две скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей.