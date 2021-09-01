На свадьбу Моргенштерна приехал ОМОН с «автоматами»

На свадьбе рэпера Моргенштерна появились люди в форме ОМОНа с «автоматами» в руках

На свадьбу 23-летнего рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной приехали люди в форме ОМОНа. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

На кадрах видно, как в торжественном зале внезапно появляются люди в одежде, похожей на форму ОМОНа и с «автоматами» в руках. Они выходят к импровизированной сцене и уводят рэпера под руки на второй этаж заведения. Как объяснили гостям — «для дачи показаний». За импровизированной «правоохранительной» процессией, уводящей Моргенштерна, побежали и гости.

Ранее во вторник, 31 августа, журналисты раскрыли подробности предстоящей свадьбы рэпера. Очевидцы засняли теплоход «Рио-1» на набережной Тараса Шевченко, которую организаторы подготавливают к будущему торжеству. На размещенных кадрах видно, что на борту установлены баннер с ангелом и аббревиатурой «АД», обозначающей инициалы пары, а также несколько декораций: две скульптуры с торчащей из шва монтажной пеной и 26 двуспальных кроватей.