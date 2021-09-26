Вдова Караченцова потребовала цензуру в театрах

Актриса Людмила Поргина заявила, что деятельность Собчак и Богомолова не искусство

Актриса Людмила Поргина раскритиковала деятельность театрального режиссера Константина Богомолова и его супруги Ксении Собчак. Она также потребовала ввести цензуру на некоторые постановки. Слова актрисы в воскресение, 26 сентября, публикует Starhit.

По данным издания, 77-летней вдове Николая Караченцова не понравилось, что Богомолов переписывает классиков в своих постановках. В частности, она упомянула постановку по Оскару Уайльду «Идеальный муж» в МХТ, которая превратилась в спектакль о любви двух гомосексуалов. По ее мнению, в театральных постановках необходима цензура, чтобы зритель испытывал человеческие эмоции, а не шок.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется! Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто!» — высказалась Поргина.

Актриса заявила, что то, чем занимается супруга Богомолова Ксения Собчак, также нельзя назвать искусством. Досталось и режиссеру Кириллу Серебренникову за его откровенные проекты, где по словам Поргиной, «бегают голые парни».

23 апреля сообщалось, что заслуженная артистка России Людмила Поргина потребовала для россиян пенсию в 100 тысяч рублей.