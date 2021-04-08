Вдова Караченцова рассказала об угрозе голодной смерти

Вдова актера Николая Караченцова, 72-летняя заслуженная артистка России Людмила Поргина заявила об угрозе голодной смерти. Об этом она рассказала в эфире телеканала ТВЦ, передает «Московский комсомолец».

Поргина сказала, что вынуждена жить, сдавая недвижимость, «а так бы давно умерла от голода». Пенсия Поргиной со всеми надбавками составляет около 53 тысяч рублей.

В октябре 2020 года Поргина предположила, что смогла бы путешествовать по Европе, получай она высокую пенсию. «150 тысяч — это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — объяснила Поргина. Актриса посетовала на то, что получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей: «Что делать, если у нас страна такая».

Поргина выступала в театре «Ленком» с 1973 по 2010 год. Она участвовала во всех самых знаменитых постановках театра.