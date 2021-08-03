Вдова Караченцова извинилась перед худруком «Ленкома» за обвинение в покушении

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина извинилась перед худруком «Ленкома» Марком Варшавером за обвинение в покушении. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Поргина пришла ко мне, покаялась, что она это делала. Сказала: "Да, я была неправа, извините меня"», — рассказал художественный руководитель театра.

Он подчеркнул, что у него не было конфликта с артисткой. Варшавер также назвал слухи о том, что он готовил на нее покушение, гнусной ложью. «Как может руководитель ругаться с актрисой, которая к тому же 30 лет не работает в театре? Как я могу с ней какие-то иметь войны? Она числится актрисой театра, ну и ради бога! Во имя мужа мы ее сохраняем в театре», — отметил он.

В июне Поргина заявила, что Варшавер разрушает театр, который нуждается в молодом талантливом руководителе. «Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьет машина, знайте, кто это», — рассказала Поргина. Она назвала Варшавера осьминогом, который захватил «Ленком» «всеми восемью лапами».

Артистка Александра Захарова поддержала вдову Караченцова. Она оказалась недовольна тем, что худрук ввел для каждого спектакля по два состава.