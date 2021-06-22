Вдове Караченцова начали угрожать из-за критики худрука «Ленкома»

Вдове актера Николая Караченцова, заслуженной артистке России Людмиле Поргиной, начали угрожать из-за критики худрука «Ленкома» Марка Варшавера. Об этом сообщает ФАН.

Поргина считает, что Варшавер разрушает театр, который нуждается в молодом талантливом руководителе. Худрук, в свою очередь, обвинил ее в получении ролей по блату, заявив, что актриса работала благодаря знаменитому мужу.

«Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьет машина, знайте, кто это», — рассказала Поргина. Она назвала Варшавера осьминогом, который захватил «Ленком» «всеми восемью лапами».

Артистка Александра Захарова поддерживает вдову Караченцова. Она недовольна, что худрук ввел для каждого спектакля по два состава. Отмечается, что когда учреждением руководил ее отец Марк Захаров, актриса не имела дублеров.

В апреле Поргина потребовала для россиян пенсию в 100 тысяч рублей. «В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото… Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру», — отметила актриса. Она добавила, что постоянно передвигается на такси и слушает жалобы водителей на нехватку денег.