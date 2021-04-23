Вдова Караченцова потребовала для россиян пенсию в 100 тысяч рублей

Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина потребовала для россиян пенсию в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Собеседник».

«В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото… Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру», — отметила актриса.

Она заявила, что постоянно передвигается на такси и слушает жалобы водителей на нехватку денег. Поргина указала, что медицина и еда стоят денег. Сама артистка ежемесячно тратит более 100 тысяч рублей.

«Вот такая и пенсия у нас должна быть: 100 тысяч! Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путевку, например, в Турцию», — считает актриса.

В октябре 2020 года Поргина предположила, что смогла бы путешествовать по Европе, если бы получала высокую пенсию. «150 тысяч — это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — объяснила она. Актриса посетовала на то, что получает прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей.