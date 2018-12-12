Вдова Караченцова объяснила возгласы «Гип-гип ура!» на его поминках

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина объяснила, что кричала «Гип-гип ура!» на поминках мужа, так как это была коронная реплика артиста. Об этом сообщает «Пятый канал».

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«Это был его любимый крик: "Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора, крикнуть "Гип-гип ура, ура, ура!" Это его научили спортсмены, которые привыкли бороться. Он тоже в жизни боролся, он никогда не сдавался», — сказала Поргина.

Вдова добавила, что рада за актера, так как у него «не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает». По ее словам, Караченцов ушел в лучшую жизнь, поэтому нет причин плакать.

Поргина также отметила, что муж сам просил ее не грустить после его смерти. Тех, кто осудил ее поведение на поминках, вдова назвала неверующими.

Николай Караченцов умер 26 октября в возрасте 73 лет. По словам сына Андрея, у артиста отказали почки. В 2017-м году у актера диагностировали рак.

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