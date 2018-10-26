Жена рассказала о последних днях Караченцова

Супруга народного артиста России Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о его состоянии перед смертью. Ее слова в пятницу, 26 октября, передает НТВ.

«Он уже перестал глотать, ослаб, не мог стоять на ногах. Он знал, что это приближается, но боролся до последнего. Просто молодец. Изо всех сил цеплялся за жизнь», — отметила Поргина.

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По ее словам, за несколько часов до смерти в больнице Караченцов сказал ей, что хочет домой. Он также заявил, что ночью к нему «приходила мать», которая давно умерла.

«Значит, что его уже там ждали. Вот так», — заявила жена артиста.

О смерти актера стало известно ранее в пятницу. Он скончался в реанимации 62-й больницы в Москве в возрасте 73 лет.

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