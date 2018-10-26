Названа причина смерти Караченцова

Сын актера Николая Караченцова Андрей назвал причину смерти артиста. Его слова в пятницу, 26 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, у Караченцова отказали почки. Он умер утром в пятницу, 26 октября, в одной из столичных больниц в возрасте 73 лет.

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Караченцов не дожил один день до своего дня рождения — 27 октября ему бы исполнилось 74 года.

В 2017-м у артиста диагностировали рак. Опухоль обнаружили в левом легком. Караченцов отправился на лечение в Израиль, но оно не имело эффекта. В 2005-м актер попал в ДТП, после которого почти месяц был в коме. После этого ему так и не удалось до конца восстановить речь.

Николай Караченцов снялся в таких фильмах, как «Старший сын», «Трест, который лопнул» и «Человек с бульвара Капуцинов».

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