Раскрыта причина госпитализации Караченцова

Актер Николай Караченцов проходил плановое обследование в московской больнице после прохождения курса химиотерапии в Израиле. Об этом телеканалу «360» в среду, 23 мая, рассказала невестка артиста Ирина.

Она отметила, что здоровью Караченцова ничего не угрожает, а сам актер находится на даче. «Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все нормально, никаких эксцессов», — заявила Ирина.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что артист экстренно госпитализирован из-за подхваченного в Израиле вируса, где Караченцов проходил курс химиотерапии.

В ноябре 2017-го стало известно, что Караченцов прошел первый курс химиотерапии. У артиста обнаружили рак левой части легкого с метастазой в лимфоузел.

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в «Ленкоме». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!