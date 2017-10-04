Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья актера. Ее слова передает StarHit в среду, 4 октября.

«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее», — сообщила она.

Новообразование нашли в левом легком артиста.

Ранее в среду стало известно, что Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского. До этого, в конце февраля, Караченцов попал в больницу после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. У него диагностировали сотрясение мозга.