Врачи рассказали о состоянии Караченцова

Актер Николай Караченцов остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Об этом агентству «Москва» сообщили в справочной службе медучреждения.

«Он в обычной палате, не в реанимации. Состояние средней тяжести, температура 36,6», — отметил собеседник агентства.

18 сентября сообщалось о госпитализации 72-летнего актера в отделение нейрохирургии. Его супруга заявила, что Караченцов чувствует себя нормально и госпитализация является плановой.

Спустя три дня появилась информация о том, что после полного обследования артиста перевели в реанимацию. Вскоре он вернулся в обычную палату.

27 февраля 2017-го автомобиль Toyota, в котором находились Караченцов с женой, столкнулась с грузовой «Газелью» в Московской области. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, в марте его выписали.

В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Артист находился в коме более 20 дней и в итоге стал инвалидом.

Караченцов работал в «Ленкоме» на протяжении почти 40 лет. Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». Всего в его активе свыше 100 ролей в фильмах и сериалах.