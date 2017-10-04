Караченцова выписали из больницы

Актера Николая Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского. Об этом в среду, 4 октября, РИА Новости сообщили в медицинском учреждении.

«Его сегодня в 11:45 выписали домой», — рассказал собеседник агентства.

В сентябре артиста в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение нейрохирургии. Сообщалось, что ему назначили экстренное обследование головного мозга.

В конце февраля Караченцов попал в больницу после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. У него диагностировали сотрясение мозга.

Авария произошла ровно через 12 лет после ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции Караченцову не удалось.