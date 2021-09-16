Стала известна дата судебного заседания по иску к Собчак

11 ноября в Кунцевском районном суде Москвы пройдет судебное заседание по иску к телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на потерпевшую сторону, юристку Эльнару Троицкую.

Уточняется, что юристка хочет отсудить у Собчак 50 миллионов рублей за оскорбление и ущерб деловой репутации.

«Многие надеялись, что в связи с тишиной по иску к Ксении Собчак, которая образовалась после нашего предварительного заседания, наше разбирательство закончено. Однако надежда умирает последней. Дело назначено. Я пойду до конца», — заявила Троицкая.

Ранее Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями». Журналистка отметила, что справилась со своей журналистской задачей.

По мнению Троицкой, Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на форум «охотиться за ВИПами». Основным поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».