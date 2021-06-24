Суд в Москве рассмотрит иск к Собчак за сравнение участницы ПМЭФ с проституткой

Останкинский суд Москвы принял к производству иск о защите чести, достоинства и деловой репутации юриста Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак из-за конфликта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял иск Троицкой к производству. Беседа по нему назначена на 24 июня в 09:45. По ее итогам будет назначена дата рассмотрения иска по существу», — сказали в суде.

Ранее Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями». Журналистка отметила, что справилась со своей журналистской задачей. В то же время она посчитала, что критики, несмотря на это, отказываются присваивать ей роль хроникера и наблюдателя. В их действиях Собчак увидела зависть.

По мнению Троицкой, Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на ПМЭФ «охотиться за ВИПами». В исковом заявлении она требует 50 миллионов рублей компенсации. Основным поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».