Депутат Госдумы вручил Моргенштерну собственную премию

Депутат Госдумы Алексей Лисовенко решил поддержать российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) после скандала на премии МУЗ-ТВ и вручил ему собственную премию. Соответствующее видео депутат разместил в Instagram.

Награду исполнителю Лисовенко вручил в категории «Хайп рунета». На дипломе, который депутат передал Моргенштерну через сотрудников ресторана «Кайф», написано «Морги, не грусти». «Пускай считает, что он все-таки лучше [Артура] Пирожкова, правильно?» — сказал Лисовенко, передавая памятный листок в стеклянной рамке.

Скандал с участием рэпера произошел накануне. Он приехал на премию МУЗ-ТВ в инвалидном кресле, отказался разговаривать с ее ведущей Ксенией Собчак, а затем разозлился из-за результатов номинации «Лучший исполнитель». Приз в этой категории получил Александр Ревва за образ Артура Пирожкова. После очередной тирады о нечестном голосовании Моргенштерн завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.