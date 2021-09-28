Найден способ снизить число свалок в России

Российское отделение Greenpeace нашло способ снизить число свалок в стране. Организация начала борьбу с неэкологичными российскими сервисами доставки еды, запустив петицию, в которой требует стать экологичнее и убрать лишнюю упаковку из заказов, говорится в сообщении компании, копия которого есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

За время пандемии коронавируса популярность сервисов доставки готовой еды у россиян выросла в четыре раза. Так, на доставку в России приходится около 20 процентов рынка общепита. Вместе с тем, увеличилось и количество производимого мусора.

По подсчетам Greenpeace, за 2020 год от сервисов доставки готовой еды образовалось около 40 тысяч тонн мусора или одного миллиарда одноразовых предметов — контейнеров, пакетов, вилок, ложек и прочего. Экологи считают такие темпы роста отходов катастрофическими. Количество ненужного пластика в России продолжит стремительно расти, если сервисы доставки не примут никаких мер.

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Greenpeace призвал отказаться от лишней одноразовой упаковки в пользу многоразовой, заявив, что это безопасно даже в условиях пандемии коронавируса. Организация сослалась на данные Роспотребнадзора, согласно которым для защиты от вируса достаточно мыть посуду горячей водой температурой не ниже 65 градусов и дополнительно дезинфицировать.

Активисты порекомендовали сервисам предоставлять покупателям возможность выбирать, нужны ли в заказе одноразовые приборы, дополнительные пакеты или бумажные чеки. Также Greenpeace советует доставщикам не использовать упаковку из бумаги, картона или биоразлагаемого пластика. Поскольку в России нет единой системы маркировок, неясно, как утилизировать биопластик. Бумажная упаковка также попадет на свалку, если покрыта тонким слоем пластика или будет загрязнена едой.

В августе российское отделение Greenpeace призывало власти отказаться от планов заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Экологи уверены, что одноразовые варианты из биополимеров и биоразлагаемых полимеров — это ложная альтернатива. Такая упаковка обладает существенными недостатками, поэтому Greenpeace предложила перейти на многоразовые изделия.

