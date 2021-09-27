В российском городе возникла угроза авиакатастроф из-за птиц на свалках

На мусорных свалках, расположенных недалеко от аэропорта в Кургане, заметили стаи птиц, из-за которых возникла угроза авиакатастроф, сообщает URA.RU со ссылкой на решение суда, обязавшего мэрию города ликвидировать свалки.

В суд с требованием о ликвидации скоплений мусора обратился транспортный прокурор. По его словам, три свалки в районе аэропорта — это место массового скопления птиц. Ежедневно они собираются в стаи и совершают перелеты в воздушных коридорах, используемых самолетами. Это создает «реальную угрозу безопасности полетов и может повлечь катастрофу воздушных судов ... с массовой гибелью людей», приводит издание выдержку из материалов суда.

Курганский городской суд поддержал позицию прокурора, но власти Кургана подали апелляцию в облсуд. Они считают, что территорию от мусора обязан очистить владелец участка. Мэрии эта земля не принадлежит. Суд доводы чиновников не принял во внимание, подтвердив решение первой инстанции. В течение шести месяцев власти должны убрать свалки у аэропорта.

Ранее в сентябре на Кубе самолет российской авиакомпании Azur Air столкнулся с двумя орлами при взлете. В итоге рейс задержали, россиян отправили обратно в отели дожидаться прибытия резервного борта.