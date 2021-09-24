Российский самолет столкнулся с орлами при взлете и попал на видео

На Кубе самолет российской авиакомпании Azur Air столкнулся с двумя орлами при взлете. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Baza.

На размещенных в сети кадрах, снятых на борту воздушного судна, виден пассажирский лайнер, который едет по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости. Можно заметить, как под крылом раз в несколько секунд вспыхивает пламя, после чего от самолета отлетает туша птицы.

Уточняется, что один орел врезался в двигатель, второй — в нос самолета. В результате пилоту пришлось прибегнуть к экстренному торможению, из-за чего лопнуло колесо. В итоге рейс задерживается больше чем на сутки — россиян отправили обратно в отели дожидаться прибытия резервного борта.

Ранее в августе самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей при наборе высоты. Несмотря на инцидент, командир принял решение продолжить полет и последовал в аэропорт Новосибирска. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.