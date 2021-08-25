Вылетевший из аэропорта в Челябинске самолет столкнулся с птицей

Самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей при взлете

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта в Челябинске в Новосибирск, столкнулся с птицей при наборе высоты. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в среду, 25 августа, в 17:10 по местному времени. Несмотря на столкновение, командир принял решение продолжить полет и последовал в аэропорт Новосибирска.

«В аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск — Новосибирск, авиакомпании "S7 Airlines" произошло его столкновение с птицей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Frontier Airlines устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса. Авиалайнер следовал из Филадельфии в Майами, во время полета 22-летний Максвелл Берри начал приставать к стюардессам.