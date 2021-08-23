Вылетевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за разгерметизации

Летевший из Москвы в Иркутск самолет благополучно приземлился после разгерметизации

Самолет авиакомпании «Ютэйр», летевший по маршруту Москва — Иркутск, совершил экстренную посадку после сигнала о разгерметизации кабины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно Boeing 735 благополучно приземлилось в аэропорту Иркутска.

По данным ведомства, в самолете находились 126 человек, среди них 14 несовершеннолетних. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее, в июле, пассажирский самолет Boeing, у которого в полете возникли проблемы с двигателем, успешно совершил экстренную посадку в Крыму. Перед приземлением в Симферополе пилот передал диспетчерам информацию о вибрации в одном из двигателей.

