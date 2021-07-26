Названа причина экстренной посадки самолета «Белавиа» в России

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, совершит экстренную посадку в аэропорту в России из-за срабатывания датчика неисправности давления. Такую причину назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

Уточняется, что на его борту находится 207 человек, включая всех пассажиров и членов экипажа. Ожидается, что самолет приземлится в Домодедово в 12:05 по московскому времени.

Ранее 26 июля сообщалось, что лайнер Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», летевший в Турцию, подал сигнал бедствия в полете. Изначально самолет следовал из Минска в популярный курортный город Анталья. Спустя час после вылета экипаж воздушного судна сообщил об экстренной ситуации и запросил у диспетчеров аэропорта в Воронежской области экстренную посадку.

Позже самолет снова изменил траекторию движения и направился на посадку в московский аэропорт.