Летевший в Турцию белорусский самолет подал сигнал бедствия и резко изменил курс

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия и резко изменил курс полета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что лайнер Boeing 737 летел из Минска в популярный курортный город Анталья. Экипаж воздушного судна сообщил об экстренной ситуации над Воронежской областью и запросил у диспетчеров экстренную посадку.

Сейчас самолет планирует приземлиться в Воронеже. Уточняется, что сигал бедствия был подан командиром воздушного судна спустя час после вылета из Минска.

В июне другой пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из египетского курорта Хургада в Минск, резко изменил курс и приземлился в российском городе. Согласно данным диспетчеров, после входа в воздушное пространство России экипаж лайнера Boeing 737 сообщил о возможной утечке топлива.