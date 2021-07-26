Подавший сигнал бедствия самолет «Белавиа» резко изменил курс и полетел в Москву

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал бедствия после вылета из Минска, резко изменил курс и направился в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ранее лайнер Boeing 737 должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако теперь он летит в столичный аэропорт.

Борт белорусского перевозчика летел в обход Украины и после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-восток.

26 июля стало известно, что воздушное судно «Белавиа», летевшее в Турцию, подало сигнал бедствия в полете. Изначально самолет следовал из Минска в популярный курортный город Анталья. Спустя час после вылета экипаж воздушного судна сообщил об экстренной ситуации над Воронежской областью и запросил у диспетчеров экстренную посадку.