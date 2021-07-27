Пассажирский Boeing с проблемным двигателем экстренно сел в Крыму

Пассажирский самолет Boeing, у которого возникли проблемы с двигателем, успешно совершил экстренную посадку в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы в 17:02 по московскому времени.

Уточняется, что перед приземлением командир воздушного судна сообщил о проблемах с двигателем и принял решение об экстренной посадке. При этом воздушное судно выполняло рейс из Якутии в Симферополь.

Как ранее сообщили экстренные службы, на борту севшего на полуострове самолета находилось 165 пассажиров. Перед приземлением в Симферополе пилот передал диспетчерам информацию о вибрации в одном из двигателей.